Эксперт предупредил об опасности использования Telegram-ботов

Пользователям не нужно слепо доверять Telegram-ботам, так как зачастую они создаются мошенниками. С помощью этого «инструмента» они воруют персональные данные людей, предупредил руководитель аналитического центра компании Zecurion Владимир Ульянов.

«Доверять ботам нельзя, потому что мы не знаем, куда уходит информация, кто является бенефициаром, так сказать. Соответственно, риски нужно принимать на себя, — сказал он в беседе с Общественной Службой Новостей. — Когда мы используем бота, мы в любом случае ему передаем какую-то информацию».

Некоторые из ботов подключены к чатам и имеют доступ к перепискам людей, напомнил он. Такие переписки тоже могут «утечь» к мошенникам.

Безопасность бота можно определить, руководствуясь доверием к его разработчику. Особенно осторожно нужно быть, если с помощью бота пользователь хочет что-то купить и у него запрашивают данные его банковской карты. Подобную информацию отправлять в бот можно только в случае, если человек полностью доверяет его создателю.

При этом количество данных, которые бот может сам получить от пользователя, зависит от настроек приватности, поэтому можно не опасаться находиться с ботом в одном чате, добавил эксперт.

«Но если вы сами предоставляете боту какую-то информацию, или бот имеет доступ к переписке, то понятно, что эта информация может утечь», — подытожил он.