Россиян предупредили об опасности использования Telegram-ботов

Пользователям не нужно слепо доверять Telegram-ботам, так как зачастую они создаются мошенниками. С помощью этого «инструмента» они воруют персональные данные людей, предупредил руководитель аналитического центра компании Zecurion Владимир Ульянов.

Эксперт предупредил об опасности использования Telegram-ботов
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«Доверять ботам нельзя, потому что мы не знаем, куда уходит информация, кто является бенефициаром, так сказать. Соответственно, риски нужно принимать на себя, — сказал он в беседе с Общественной Службой Новостей. — Когда мы используем бота, мы в любом случае ему передаем какую-то информацию».

Некоторые из ботов подключены к чатам и имеют доступ к перепискам людей, напомнил он. Такие переписки тоже могут «утечь» к мошенникам.

Безопасность бота можно определить, руководствуясь доверием к его разработчику. Особенно осторожно нужно быть, если с помощью бота пользователь хочет что-то купить и у него запрашивают данные его банковской карты. Подобную информацию отправлять в бот можно только в случае, если человек полностью доверяет его создателю.

При этом количество данных, которые бот может сам получить от пользователя, зависит от настроек приватности, поэтому можно не опасаться находиться с ботом в одном чате, добавил эксперт.

«Но если вы сами предоставляете боту какую-то информацию, или бот имеет доступ к переписке, то понятно, что эта информация может утечь», — подытожил он.

Напомним, IT-эксперты также предупреждают, что за новые функции чат-ботов «придется платить» персональными данными. Аспект конфиденциальности пользователей в этом случае является важным этическим вопросом.

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