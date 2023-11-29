В WhatsApp на ПК вернулась отправка фото и видео для однократного просмотра

В приложении мессенджера WhatsApp для ПК вновь появилась возможность отправить фото или видео, которые собеседник сможет просмотреть только один раз.

В WhatsApp на ПК вернулась отправка медиафайла для однократного просмотра
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Ранее подобная функция для повышения уровня конфиденциальности уже была доступна пользователям, но в прошлом году пропала из веб-версии и приложения на ПК.

Теперь же отправка медиафайла для однократного просмотра вернулась. Получатель сможет только один раз просмотреть файл без возможности скопировать его или сделать скриншот фото.

Для использования функции в клиенте появилась специальная кнопка на панели сообщений, обведённая кружком, — точно такая же, как на смартфонах. При этом отмечается, что просмотреть полученные таким образом файлы на ПК пока не выходит.

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