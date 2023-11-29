Google выпустил срочное обновления для Chrome

Google устранила уже шестую уязвимость нулевого дня (0-day) в Chrome с начала 2023 года. Срочное обновление рекомендуется установить всем пользователям браузера.

© Unsplash

Интернет-гигант признал наличие бреши, которую отслеживают под идентификатором CVE-2023-6345, а также готового эксплойта для неё. В официальном уведомлении корпорация пишет:

«Google в курсе наличия эксплойта для CVE-2023-6345 и его использования в реальных кибератаках».

Патч уже доступен всем пользователям стабильного релиза Chrome, получившего номера сборки 119.0.6045.199/.200 (для Windows) и 119.0.6045.199 (для macOS и Linux).

Согласно описанию, корень проблемы CVE-2023-6345 кроется в целочисленном переполнении, затрагивающем графическую библиотеку с открытым кодом — Skia. Эксплуатация этой дыры может привести как к сбою, так и к выполнению произвольного кода. При этом надо учитывать, что Skia используется в качестве графического движка в ChromeOS, Android и Flutter.