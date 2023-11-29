Мошенники придумали новую схему для получения доступа к «Госуслугам»

Мошенники в России придумали новую схему для получения доступа к аккаунтам граждан на портале «Госуслуги». Для этого они стали использовать социальную инженерию, со ссылкой на Минцифры сообщает газета «Известия». Lenta.ru

В компании рассказали ТАСС, что мошенники звонят человеку и утверждают, что по данному номеру телефона якобы подана заявка на смену оператора связи. Далее для «обеспечения безопасности» абоненту предлагается сменить пароль в личном кабинете. Мошенникам нужен код из смс-сообщения для сброса пароля с официального номера. Деловая газеты "Взгляд"