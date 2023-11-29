Мошенники придумали новую схему для получения доступа к «Госуслугам»

Мошенники в России придумали новую схему для получения доступа к аккаунтам граждан на портале «Госуслуги». Для этого они стали использовать социальную инженерию, со ссылкой на Минцифры сообщает газета «Известия».

Злоумышленники начали рассылать потенциальным жертвам по почте, SMS или в мессенджерах сообщения о взломе или блокировке аккаунта на сервисе. Они указывают контактные номера и предлагают связаться со службой поддержки самостоятельно. Вступив в контакт с пользователем, мошенники просят сообщить данные «для проверки и восстановления» доступа, то есть код для подтверждения входа в «Госуслуги», или скачать вредоносную программу, которая предоставит мошенникам доступ к устройству человека.

«Таким образом, мошенники получают полнофункциональную учетную запись на "Госуслугах", а жертва не переживает, что что-то не так. Получается, что таким аккаунтом можно пользоваться достаточно долго», — пояснил директор технического департамента RTM Group Федор Музалевский.