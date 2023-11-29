Россия построит лунную станцию вместе с Китаем

«Одобрена ратификация заключенного в ноябре прошлого года российско-китайского соглашение о сотрудничестве в области создания Международной научной лунной станции», — передает сообщение пресс-службы РБК. Там добавили, что Россия и Китай станут основными участниками проекта, которые в будущем могут привлечь и других международных партнеров. Реализация проекта будет проходить в три этапа.