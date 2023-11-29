«Ростелеком» выпустит свой аналог Figma

В мире цифровых технологий и дизайна намечается значительное событие.

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Отечественный Ростелеком объявил о создании графического редактора «Спектр», который должен стать заменой популярному среди дизайнеров инструменту — Figma.

Данный шаг является ответом на ограничение доступа к Figma для новых платных пользователей из России и Белоруссии, произошедшее весной 2022 года.

«Спектр» разрабатывается как многофункциональный софт для проектирования графических интерфейсов, создания визуальной графики и технической документации.

Особенностью приложения является его собственный графический движок, который лежит в основе системы, а также возможность совместной работы над проектами, создание векторных примитивов и удобная работа с цветом и текстом.