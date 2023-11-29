Все больше морей Земли захватывают тропические виды из-за потепления

Британские биологи из Саутгемптонского университета изучили новое глобальное явление — изменения условий морской среды под влиянием глобального потепления.

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Исследование опубликовано в научном журнале Trends in Ecology and Evolution (TEE). По мере повышения температуры воды тропические виды в океанах перемещаются все дальше от экватора к полюсам. Тем временем обитающие в умеренных широтах виды постепенно сокращаются, поскольку для них становится слишком жарко и на их территорию вторгаются новые хищники и другие организмы.

Массовое перемещение морской жизни, называемое тропикализацией, меняет экологический ландшафт океанов и приводит к каскаду последствий для экосистем, биоразнообразия и, возможно, мировой экономики. Ученые установили, что тропические рыбы ласточки и рифовые рыбы умеренного пояса изменяют свое пищевое и социальное поведение, чтобы обеспечить сосуществование. Другие эволюционные последствия могут включать в себя распространение более теплоустойчивых видов или потерю уникального генетического разнообразия по мере сокращения разновидностей организмов в умеренном поясе. Такое уменьшение генетического разнообразия может иметь негативные последствия, поскольку сохранившимся видам будет труднее адаптироваться к новым факторам стресса в будущем. "Один из способов смягчить отрицательные эффекты тропикализации — это создание сетей морских охраняемых территорий в регионах, подвергающихся тропикализации.