TEE: все больше морей Земли захватывают тропические виды из-за потепления
Британские биологи из Саутгемптонского университета изучили новое глобальное явление — изменения условий морской среды под влиянием глобального потепления.
Исследование опубликовано в научном журнале Trends in Ecology and Evolution (TEE). По мере повышения температуры воды тропические виды в океанах перемещаются все дальше от экватора к полюсам. Тем временем обитающие в умеренных широтах виды постепенно сокращаются, поскольку для них становится слишком жарко и на их территорию вторгаются новые хищники и другие организмы.
Массовое перемещение морской жизни, называемое тропикализацией, меняет экологический ландшафт океанов и приводит к каскаду последствий для экосистем, биоразнообразия и, возможно, мировой экономики. Ученые установили, что тропические рыбы ласточки и рифовые рыбы умеренного пояса изменяют свое пищевое и социальное поведение, чтобы обеспечить сосуществование. Другие эволюционные последствия могут включать в себя распространение более теплоустойчивых видов или потерю уникального генетического разнообразия по мере сокращения разновидностей организмов в умеренном поясе. Такое уменьшение генетического разнообразия может иметь негативные последствия, поскольку сохранившимся видам будет труднее адаптироваться к новым факторам стресса в будущем. "Один из способов смягчить отрицательные эффекты тропикализации — это создание сетей морских охраняемых территорий в регионах, подвергающихся тропикализации.
В этих заповедниках у нас будет больше возможностей для устранения последствий воздействия рыболовства и деградации среды обитания. Так мы дадим видам возможность акклиматизироваться к тропическим условиям, пока не сможем предпринять более существенные действия по замедлению глобального потепления", — отметил один из авторов исследования Фил Фенберг.