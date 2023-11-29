Солнечная активность может достичь пика в начале 2024 года

Астрономы из Центра передового опыта в области космических наук Индии в Калькутте считают, что пик 11-летнего цикла солнечной активности наступит уже в следующем году. Исследование опубликовано в научном журнале Monthly Notices of the Royal Astronomical Society (MNRAS).

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Солнце, состоит из горячего ионизированного газа, известного как плазма. Огромные плазменные потоки и конвекция вместе образуют магнитные поля внутри Солнца, которые проявляются на поверхности в виде темных пятен. Эти солнечные пятна сравнимы по размеру с Землей и являются очагами интенсивного магнетизма, примерно в 10 тыс. раз более сильного, чем магнитное поле нашей планеты.

Иногда магнитные поля солнечных пятен нарушаются, что приводит к рождению магнитных бурь, таких как солнечные вспышки или выбросы корональной массы. Эти космические штормы испускают высокоэнергетическое излучение и выбрасывают огромное количество намагниченной плазмы в межзвездное пространство. Самая сильная из этих бурь может нанести серьезный ущерб орбитальным спутникам, электросетям и телекоммуникациям, если окажется направлена на Землю.

Примерно каждые 11 лет количество пятен и интенсивность солнечной активности достигают пика, когда ожидаются наиболее сильные возмущения космической среды.