Ледник в Западной Антарктиде потерял более 2 млрд тонн льда за год

В Западной Антарктиде обнаружили ледник, который теряет массу с «угрожающей» скоростью. Его разрушение окажет влияние на глобальный рост уровня моря, предупредили ученые.

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Исследования показали, что ледник Кэдмана каждый год выбрасывает в океан 2,16 миллиардов тонн льда. Его толщина уменьшается на 20 метров в год, что эквивалентно высоте пятиэтажного дома.

Новое исследование было проведено гляциологами из Университета Лидса (Великобритания). Они пояснили, что ледники постоянно находятся в движении, но оно настолько медленное, что его нельзя увидеть невооруженным глазом. Чтобы оценить состояние ледников, используются спутниковые данные и камеры замедленной съемки.

Исследование показало, что ледник Кэдмана за период с ноября 2018 по май 2021 года отступил на восемь километров. Скорость его движения увеличилась, также от него стало откалываться больше айсбергов.

Ранее этот ледник считался относительно стабильным. Быстрое таяние может быть связано с обрушением в 2018-2019 годах шельфового ледника, который располагался на краю ледника Кэдмана и удерживал его от сползания в море.

Но, по словам исследователей, разрушительные процессы начались гораздо раньше. Еще с 1970-х годов более теплые океанские воды постепенно истончали ледяной покров. Рост температур стал следствием промышленной деятельности и выбросов парниковых газов.

«Даже кажущиеся стабильными ледники в Антарктике могут очень быстро меняться и терять большое количество льда за несколько лет», – отметили авторы научной работы.

Интересно, что соседние ледники Фанк и Левер сохраняют стабильную массу. По мнению британских ученых, их защищают подводные скальные хребты, расположенные на глубине 200-230 метров – они препятствуют поступлению более теплой воды к их основаниям, сообщает Nature Communications.