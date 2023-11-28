С российских сайтов уберут возможность входа через Google
Зампред комитета Госдумы по информполитике Антон Горелкин заявил, что с 1 декабря на российских сайтах пропадёт возможность авторизации через Google. Об этом депутат рассказал в своём Telegram-канале.
Горелкин уточнил, что на пленарном заседании Госдумы был принят проект об установлении переходного периода до 1 января 2025 года — за этот срок российские ИТ-компании должны будут выполнить требования к российскому контролю над системами авторизации. Этот проект поможет реализовать принятые еще в июле поправки, устанавливающие возможность авторизации в российских сайтах и приложениях только через российский телефонный номер, Госуслуги или иной подобный сервис.
«Изменения, которые мы предлагаем, должны помочь российским цифровым платформам выполнить все требования законодательства таким образом, чтобы пользователи не испытывали дискомфорта. Важно отметить, что мораторий коснется только пункта о российском контроле за системами авторизации. Зарубежные системы (например, кнопки входа при помощи Google и Apple ID) с 1 декабря российские сайты и приложения должны будут убрать», — объяснил Горелкин.
Депутат также добавил, что запрет не затронет зарубежную электронную почту.
«Существует ошибочное убеждение, что зарубежная почта скоро окажется под запретом. Некоторые российские почтовые сервисы уже начали использовать этот миф в своих целях, убеждая людей переносить к ним аккаунты с Gmail. Конечно, на российские сервисы переезжать нужно (особенно госслужащим), но для чистоты отношений отмечу: закон не содержит требований к электронной почте, если она используется в качестве логина», — рассказал он.
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