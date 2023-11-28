С российских сайтов уберут возможность входа через Google

«Существует ошибочное убеждение, что зарубежная почта скоро окажется под запретом. Некоторые российские почтовые сервисы уже начали использовать этот миф в своих целях, убеждая людей переносить к ним аккаунты с Gmail. Конечно, на российские сервисы переезжать нужно (особенно госслужащим), но для чистоты отношений отмечу: закон не содержит требований к электронной почте, если она используется в качестве логина», — рассказал он.