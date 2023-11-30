IT-компаниям отсрочат переход на авторизацию через российские системы

Для отечественных IT-компаний ввели переходный период, в течение которого они смогут перенастроить системы регистрации и авторизации пользователей по номеру телефона, через портал госуслуг, Единую биометрическую систему (ЕБС) или иную отечественную информсистему. Соответствующий закон принят 30 ноября на пленарном заседании Госдумы.

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По словам заместителя председателя Комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Антона Горелкина, переход на отечественную инфраструктуру — это механизм усиления сохранности персональных данных граждан, а также сокращение интеграции сервисов из недружественных стран в российские ресурсы.

Напомним, что летом внесены поправки в закон, которые разрешают авторизацию на сайтах и в приложениях только по российскому телефонному номеру, через портал «Госуслуги», ЕБС или иной сервис, который полностью или более чем на 50 процентов контролируется Россией. Для адаптации сервисных компаний им дадут переходный период.