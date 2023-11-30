В Windows 11 появится новый режим энергосбережения

Microsoft запустила тестирование новой функции «Энергосбережение» в Windows 11, которая обещает значительно продлить время работы батареи портативных компьютеров.

© Ferra.ru

Проверить ее могут участники программы Windows Insider в канале Canary, установившие предварительную версию Windows 11 Insider Preview Build 26002.

Новая возможность позволяет продлить работу устройства на Windows от батареи, снижая энергопотребление и, как следствие, некоторые аспекты производительности системы.

Bleeping Computer

Пользователи могут активировать этот режим через меню «Быстрые настройки» в системном трее или настроить его так, чтобы он автоматически включался при достижении определенного уровня заряда батареи.