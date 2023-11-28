Десятки мумий доинкской эпохи обнаружены в Перу

Археологи в Перу раскопали захоронения по меньшей мере 73 человек, сделанные около 1000 лет назад, за несколько сотен лет до того, как инки захватили эту часть Южной Америки. Каждая из мумий была обернута тканью (частично на ней сохранились даже цвета) и перевязана веревкой. В части могил также была обнаружена красочная керамика.

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Некоторые мужские и женские тела были похоронены в масках из дерева и керамики, известных как «ложные головы», рассказал Кшиштоф Маковски, руководитель раскопок, археолог Папского католического университета Перу, в блоге Archeowieści, который ведет факультет археологии Варшавского университета.

Захоронения, обнаруженные недалеко от Лимы на археологическом памятнике Пачакамак, относятся к культуре Уари. Погребения были сделаны возле храма и датируются периодом между 800 и 1100 годами, когда империя Уари расширялась в регионе.

Уари известны своими хорошо сохранившимися мумиями, изысканными произведениями искусства, в том числе керамикой и тканями замысловатого дизайна. Люди уари также практиковали человеческие жертвоприношения и использовали галлюциногены во время религиозных ритуалов.

Кроме того, рядом с кладбищем в развалинах близлежащего поселения археологи нашли два деревянных посоха. Они были обнаружены в куче раковин «колючих устриц» (Spondylus Princeps), которые могли быть импортированы с территории нынешнего Эквадора, к северу от империи Уари. На посохах вырезаны фигурки, которые показывают, что люди в Пачакамаке имели контакты с жителями королевства Тиуанако, расположенного тогда к югу от Уари. Фигурки изображают сановников в головных уборах, похожих на то, что носили в Тиуанако.