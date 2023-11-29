Айсберг-монстр в Южном океане: какие последствия

Самый большой в мире айсберг А23а вынесло в чистые воды Южного океана. Об этом сообщает Арктический и антарктический институт (ААНИИ). Размеры этого настоящего ледяного монстра составляют около 4170 кв. км, что в два раза больше площади Санкт-Петербурга.

История А23а началась в 1986 году, когда айсберг откололся от внешнего края шельфового ледника Фильхнера. Более 30 лет он был на мели в центральной части моря Уэдделла. Считается, что в ближайшее время айсберг войдет в море Скоша, где вскоре прекратит свое существование.

Тем не менее, существует вероятность, что А23а застрянет в системе круговорота Уэдделла и будет дрейфовать еще несколько лет.