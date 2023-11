Появилось фото бюджетного прозрачного смартфона Nothing Phone 2a

«Заднюю панель можно было бы легко спутать с той, что используется в Nothing Phone 2, но Nothing Phone 2a отличает меньший набор сигнальных светодиодов. Это решение имеет смысл в контексте того, что Nothing Phone 2a позиционируется как доступное устройство», – пишет Wccftech.