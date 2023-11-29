Появилось фото бюджетного прозрачного смартфона Nothing Phone 2a

В сети появилась шпионская фотография бюджетного прозрачного смартфона Nothing Phone 2a
В сети появилась первая шпионская фотография бюджетного смартфона с прозрачным корпусом от компании Nothing. Об этом сообщает издание Wccftech, ссылаясь на инсайдера Sanju Choudhary из X (Twitter).
По данным Sanju Choudhary, новинка носит кодовое обозначение AIN142. На релизе же устройство будет переименовано в Nothing Phone 2a. Телефон получит 6,7-дюймовый AMOLED-экран с «о»-образным вырезом под фронтальную камеру. Оформление задней панели соответствует «языку дизайна Nothing».
«Заднюю панель можно было бы легко спутать с той, что используется в Nothing Phone 2, но Nothing Phone 2a отличает меньший набор сигнальных светодиодов. Это решение имеет смысл в контексте того, что Nothing Phone 2a позиционируется как доступное устройство», – пишет Wccftech.
Когда новинка будет представлена официально, не сообщается. Однако инсайдер уверяет, что видел смартфон вживую. Это говорит о том, что, скорее всего, презентация Nothing Phone 2a состоится довольно скоро.