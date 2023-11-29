Появилось фото бюджетного прозрачного смартфона Nothing Phone 2a

В сети появилась первая шпионская фотография бюджетного смартфона с прозрачным корпусом от компании Nothing. Об этом сообщает издание Wccftech, ссылаясь на инсайдера Sanju Choudhary из X (Twitter).

© Sanju Choudhary/X

По данным Sanju Choudhary, новинка носит кодовое обозначение AIN142. На релизе же устройство будет переименовано в Nothing Phone 2a. Телефон получит 6,7-дюймовый AMOLED-экран с «о»-образным вырезом под фронтальную камеру. Оформление задней панели соответствует «языку дизайна Nothing».

«Заднюю панель можно было бы легко спутать с той, что используется в Nothing Phone 2, но Nothing Phone 2a отличает меньший набор сигнальных светодиодов. Это решение имеет смысл в контексте того, что Nothing Phone 2a позиционируется как доступное устройство», – пишет Wccftech.