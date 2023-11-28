Энтузиасты решили проблему перегрева в ноутбуках MacBook Air

Frore Systems представила результаты своего эксперимента с MacBook Air M2, в который инженеры компании поместили уникальную твердотельную систему безвентиляторного охлаждения AirJet. По итогу это улучшило температурный режим и стабилизировало работу чипа, сообщает портал iXBT.

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Отмечается, что MacBook Air не оснащен системой активного охлаждения, из-за чего при высоких нагрузках эти ноутбуки подвержены перегреву и снижению производительности. Система AirJet состоит из специальных элементов, которые создают направленный поток воздуха, отводящий тепло от радиатора. В модифицированном ноутбуке Apple были использованы три элемента AirJet Mini, каждый из которых способен отвести до 4,5 Вт тепловой мощности. При этом система AirJet практически не издает шума, так как в ней нет вентиляторов.

Frore Systems провела сравнительное тестирование модифицированного MacBook Air с обычным в различных сценариях. При небольших или кратковременных нагрузках разница в производительности была минимальной или отсутствовала вовсе, так как чип Apple M2 не успевал перегреться и снизить частоты. Однако при длительных и интенсивных нагрузках, таких как игры или рендеринг, модифицированный компьютер показал значительное превосходство над обычным.

Например, в игре Shadow of the Tomb Raider обычный ноутбук за полчаса MacBook снизил частоту кадров с 28 до 22, тогда как модифицированный ноутбук снизил ее лишь с 29 до 27 к/с. В тесте Cinebench R23 после нескольких циклов модифицированный ноутбук набрал 8775 баллов, а обычный — 8380 баллов.