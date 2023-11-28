Найдена причина аномального течения Эль-Ниньо в 2023 году

В Тихом океане обнаружили «странное» скопление теплой воды. Ученые пришли к выводу, что оно влияет на Эль-Ниньо и вызывает неожиданные климатические явления.

Скопление, также названное «каплей» (blob), расположено в западной части океана. Эль-Ниньо возникает в восточной части. Это колебание температур поверхностного слоя воды, оказывающее глобальное воздействие на климат. Эль-Ниньо возникает раз в несколько лет, и эксперты заявили, что в этом году «реакция атмосферы совсем не похожа на ту, что наблюдалась в прошлые годы».

В типичном для Эль-Ниньо сценарии теплые воды в восточной тропической части Тихого океана нагревают воздух над собой и заставляют его подниматься. Но сейчас этого не происходит. Воздух поднимается в западной части океана, направляется на восток и подавляет воздушные массы в этом регионе.

Поднимающийся воздух создает область низкого давления, способствующую формированию ливней и гроз. Благодаря «капле» в западной части Тихого океана выпадает больше тропических дождей, что, в свою очередь, снижает интенсивность осадков на востоке.

«Воздух, который поднимается во время гроз в западной части Тихого океана, опускается обратно к поверхности дальше на восток, высушивая атмосферу», – пояснили эксперты.

Причиной возникновения «капли» может быть глобальное потепление, вызванное деятельностью человека. Эксперты полагают, что явление Эль-Ниньо продлится до весны 2024 года. С вероятностью в 35% оно станет «исторически сильным» в период с ноября по январь, сообщает The Washington Post.