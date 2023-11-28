Опубликованы официальные фото флагмана OnePlus 12 в трех цветах

Китайская компания OnePlus выпустила тизер своего будущего флагмана OnePlus 12. Небольшой ролик с дизайном гаджета появился в социальных сетях компании — в нём авторы продемонстрировали основные особенности внешности устройства. Полноценная презентация OnePlus 12 состоится 4 декабря.

Судя по ролику, грядущий флагман получит стеклянную крышку с обширным модулем для тройной камеры и вспышки. Гаджет будет поставляться в трёх цветах: чёрный, белый и зелёный, а дисплей будет закруглённым с обоих краёв.