Новинка от Tecno получила дизайн и вырез под камеру в стиле iPhone

Компания Tecno анонсировала смартфон Spark 20C, ориентированный на бюджетный сегмент рынка. Устройство обладает скромными характеристиками, но низкой ценой в $130 (около 11,5 тыс. руб.), ключевой функцией и дизайном iPhone, сообщает портал GSMArena.

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Так, Tecno Spark 20C получил 6,6-дюймовый IPS-экран с разрешением HD+ и частотой обновления 90 Гц. За производительность устройства отвечает чипсет Helio G36, который способен набирать в бенчмарке AnTuTu 10 около 150 тыс. баллов. Также в смартфоне имеется 4 или 8 ГБ оперативной памяти в зависимости от модификации и 128 ГБ встроенного хранилища.

Новинка оснащена двойной камерой с основным датчиком на 50 Мп. Спереди установлен сенсор 8 Мп. Аккумулятор емкостью 5000 мАч поддерживает медленную по современным меркам зарядку мощностью 18 Вт.

Отдельно отмечается наличие функции Dynamic Port, которая по функционалу напоминает Dynamic Island в iPhone 14 Pro и iPhone 15. Она способна задействовать анимацию вокруг выреза под фронтальную камеру, например, когда пользователь подключает смартфон к зарядке. Вместе с тем, устройство имеет разъем для наушников и дизайн в стиле смартфонов Apple.