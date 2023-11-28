В редакторе Paint появилась встроенная нейросеть

Microsoft объявила о запуске функции Cocreator для Paint в Windows 11. Нововведение работает на основе генеративного ИИ DALL-E 3 и позволяет создавать изображения по текстовому запросу, сообщает портал WindowsLatest.

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Теперь в правом верхнем углу обновленной версии Paint для Windows 11 пользователи могут обнаружить функцию Cocreator для генерации изображений с помощью DALL-E 3. Ранее эта функция была доступна бета-тестировщикам Windows 11 Canary и Dev.

Отмечается, что функционал генерации снимков в Paint ничем не отличается от Bing Image Creator и DALL-E в ChatGPT Plus, которые тоже работают на базе DALL-E 3.

Чтобы воспользоваться генерацией изображений, нужно нажать на кнопку Cocreator, задать текстовый запрос и выбрать желаемый художественный стиль. Спустя несколько секунд пользователю будет предложено несколько вариантов картинок, которые были созданы искусственным интеллектом. Как пишет WindowsLatest, изображения, полученные в Paint, получаются хорошими, а ИИ при их создании точно следует их описанию.