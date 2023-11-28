Линейка iPhone 15 оказалась популярнее, чем iPhone 14

На удивление, несмотря на все разговоры о падении продаж смартфонов, линейка iPhone 15 от Apple демонстрирует заметное превосходство в популярности по сравнению с предшественниками.

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Согласно последним данным Display Supply Chain Consultants, поставки панелей для серии iPhone 15 на 16% превысили аналогичные показатели iPhone 14 и на 21% для iPhone 13 за аналогичный период до октября.

Особенно впечатляют цифры, касающиеся профессиональных моделей iPhone 15. В период с июня по октябрь доля iPhone 15 Pro составила 64%, в то время как у серий iPhone 14 и iPhone 13 этот показатель был на уровне 54%.