«Яндекс» с помощью нейросетей будет создавать рекламу для бизнеса

"Яндекс" запустил сервис, благодаря которому предприниматели с подпиской "Яндекс бизнеса" смогут создавать рекламные объявления с помощью нейросетей. Об этом сообщил директор по искусственному интеллекту "Яндекс рекламы" Алексей Штоколов на конференции Reconfa.
"Это сэкономит много времени и позволит запускать эффективные кампании без навыков работы с текстом и графикой. По данным внутренних экспериментов "Яндекс бизнеса", добавление генеративных объявлений в кампанию позволяет увеличить количество целевых действий до +5% в сравнении с рекламными кампаниями без созданного нейросетями контента", - говорится в сообщении "Яндекс рекламы".
Как пояснили в компании, языковая модель напишет продающий заголовок и основное сообщение, а диффузионная нейросеть YandexART нарисует подходящую иллюстрацию для каждого объявления. После публикации объявления алгоритмы сервиса настроят и запустят продвижение автоматически.