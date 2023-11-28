«Яндекс» с помощью нейросетей будет создавать рекламу для бизнеса

"Это сэкономит много времени и позволит запускать эффективные кампании без навыков работы с текстом и графикой. По данным внутренних экспериментов "Яндекс бизнеса", добавление генеративных объявлений в кампанию позволяет увеличить количество целевых действий до +5% в сравнении с рекламными кампаниями без созданного нейросетями контента", - говорится в сообщении "Яндекс рекламы".