Вымирание динозавров связали с вулканической зимой
Падение астероида было не единственной причиной, вызвавшей вымирание динозавров, заявили ученые из Университета Макгилла (Канада). Исследование показало, что перед катаклизмом на Земле произошли глобальные климатические изменения.
Ученые исследовали Деканские траппы – обширное скалистое плато в Западной Индии, образованное расплавленной лавой. Его объем оценили в миллион кубических километров породы. Кроме того, они проанализировали вулканические породы в других частях мира, в частности, в Англии и Швеции.
Изучение пород показало, что на Земле произошла серия масштабных извержений, в ходе которых в атмосферу попали огромные количества серы и фтора. Эти явления могли вызвать вулканическую зиму – глобальное понижение температур на планете.
«Наше исследование показывает, что климатические условия почти наверняка были нестабильными, с повторяющимися вулканическими зимами, которые могли длиться десятилетиями, до вымирания динозавров», – заключили ученые.
Такие условия были неблагоприятны и для растений, и для животных, включая динозавров. По мнению исследователей, они «подготовили почву» для их полного вымирания, сообщает Science Advances.
Другое исследование показало, что главной причиной исчезновения динозавров могла стать пыль. Бельгийские ученые пришли к такому выводу, проведя компьютерное моделирование.