Вымирание динозавров связали с вулканической зимой

Падение астероида было не единственной причиной, вызвавшей вымирание динозавров, заявили ученые из Университета Макгилла (Канада). Исследование показало, что перед катаклизмом на Земле произошли глобальные климатические изменения.

© Мир 24

Ученые исследовали Деканские траппы – обширное скалистое плато в Западной Индии, образованное расплавленной лавой. Его объем оценили в миллион кубических километров породы. Кроме того, они проанализировали вулканические породы в других частях мира, в частности, в Англии и Швеции.

Изучение пород показало, что на Земле произошла серия масштабных извержений, в ходе которых в атмосферу попали огромные количества серы и фтора. Эти явления могли вызвать вулканическую зиму – глобальное понижение температур на планете.

«Наше исследование показывает, что климатические условия почти наверняка были нестабильными, с повторяющимися вулканическими зимами, которые могли длиться десятилетиями, до вымирания динозавров», – заключили ученые.

Такие условия были неблагоприятны и для растений, и для животных, включая динозавров. По мнению исследователей, они «подготовили почву» для их полного вымирания, сообщает Science Advances.