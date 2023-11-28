Встроенный в Android браузер перестанет обновляться на старых смартфонах

Срок поддержки браузера Chrome на старых версиях Android подходит к концу. Последующие релизы браузера перестанут работать на миллионах устройств, сообщила компания Google на сайте поддержки.

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С начала 2024 года для использования новых версий популярного браузера Chrome потребуется смартфон или планшет с предустановленной операционной системой Android 8 и выше. Это означает, что миллионы устройств, работающих на Android 7 и ниже, не смогут получать обновленные и безопасные версии Chrome.

В конце ноября актуальной версией браузера, которую поддерживает Android 7, значится Chrome 119. Компания предупреждает пользователей о необходимости обновить свои устройства до Android 8 и выше. В противном случае, они не смогут загрузить готовящуюся к выходу в следующем году версию Chrome 120.

На данный момент самой распространенной версией Android является 11 выпуск, а текущая версия — Android 14. Однако многие пользователи продолжают пользоваться устаревшими смартфонами, которые не получают новых функций, возможностей и патчей от появляющихся брешей в безопасности.