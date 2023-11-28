Массовое производство AR-гарнитуры Apple Vision Pro начнется в декабре

В сети появилась информация, согласно которой Apple готовится запустить массовое производство своего первого продукта в области смешанной реальности — Vision Pro.

Стартует процесс уже в декабре 2023 года. Первая партия будет состоять примерно из 400 тыс. устройств, а цель продаж на 2024 год составляет 1 млн гарнитур, с планами увеличения до 10 млн к 2026 году.

Интересно, что для Vision Pro значительно увеличен процент участия китайских поставщиков в цепочке поставок – до 60%.

Стоимость компонентов Vision Pro оценивается примерно в $1700. Это указывает на высокий уровень технологий и качества, вложенных в новинку.