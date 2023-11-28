Apple выпустит сразу четыре модели AR-шлема Vision Pro 2
Apple готовится представить второе поколение своего AR-шлема Vision Pro, разделив его на четыре различные модели.
Это событие, запланированное уже на 2024 год, обещает стать значительным шагом в развитии технологий дополненной реальности.
Согласно последним отчетам, две из четырех моделей успели получить окончательное определение. Одна из них будет ориентирована на премиум-сегмент, а другая будет представлять из себя более доступную версию.
Расширение линейки предполагает стремление Apple удовлетворить разнообразные потребности и предпочтения потребителей.
Интересный факт заключается в том, что стоимость материалов для бюджетной версии Vision Pro составит всего половину от стоимости первого поколения. Это может указывать на потенциальное снижение цен и более широкую доступность продукта для широкой аудитории.