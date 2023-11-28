Крупнейший в мире айсберг А23а к середине ноября достиг чистой воды Южного океана. В ближайшие месяцы он может прекратить существование.

Айсберг А23а откололся от внешнего края шельфового ледника Фильхнера еще в 1986 году и более 30 лет находился в стабильном положении, зацепившись за дно в центральной части моря Уэдделла. Однако в 2023 году он начал активно дрейфовать.

Площадь айсберга составляет около 4170 кв. км – вдвое больше площади Санкт-Петербурга. В течение антарктической зимы он преодолел около 2070 километров. При этом ученые не зафиксировали существенных потерь площади ледяной глыбы.

Дальнейшая судьба айсберга решится в ближайшее время. Вероятно, что его подхватят течения, направленные из пролива Брансфилда на восток. А23а проследует вдоль Южных Оркнейских островов и попадет в море Скоша, где будет быстро разрушен под влиянием ветра, волн и теплых океанских вод. Но также возможно, что айсберг сможет остаться в системе круговорота Уэдделла. В таком случае он сохранится еще на несколько лет, сообщает Центр ледовой и гидрометеорологической информации (ЦЛГМИ) Арктического и антарктического научно-исследовательского института.