Раскрыты подробные характеристики Realme GT5 Pro

Компания Realme раскрыла подробности о части характеристик своего флагманского смартфона GT5 Pro, который будет представлен в начале декабря. Об этом сообщает портал Gizmochina.

© Realme

Так, в опубликованных промопостерах подтверждено наличие чипа Snapdragon 8 Gen 3, быстрой оперативной и встроенной памяти LPDDR5x и UFS 4.0 соответственно. Ранее в сети уже всплывали результаты прохождения бенчмарка Geekbench неизвестным смартфоном Realme с номером модели RMX3888, которым вероятно является GT5 Pro. Та утечка подтвердила подтверждала наличие в устройстве 24 ГБ оперативной памяти.

Вместе с тем, компания объявила, что Realme GT5 Pro получит «передовую систему охлаждения» 3VC Iceberg площадью 12000 кв. мм. Нововведение позволит в шесть раз снизить теплопроводность и температуру ядра процессора до 21,8 градуса Цельсия, утверждает Realme.

По слухам, Realme GT5 Pro получит 6,78-дюймовый изогнутый OLED-дисплей с разрешением 1,5K и частотой обновления 144 Гц, тройную камеру: основной датчик Sony LYT-808 на 50 Мп с OIS, ультраширокоугольную на 8 Мп и 50-мегапиксельный телеобъектив IMX890 с трехкратным оптическим зумом. Аккумулятор емкостью 5400 мАч должен получит проводную зарядку на 100 Вт и беспроводную мощностью 50 Вт.