В iPhone с iOS 17 появилась функция защиты глаз

В новейшем обновлении iOS 17, Apple представила функцию Screen Distance для iPhone и iPad, направленную на защиту зрения пользователей.

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Новая возможность помогает предотвратить усталость глаз и снизить риск развития близорукости (миопии), особенно у детей.

Функция Screen Distance работает, измеряя расстояние между экраном и глазами пользователя. При этом камера устройства не фиксирует изображения или видео, а собранные данные остаются на устройстве и не передаются Apple.

Для активации функции достаточно открыть «Настройки» на iPhone или iPad с Face ID, работающих на iOS 17, выбрать Screen Time и затем Screen Distance.