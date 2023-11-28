В России разработали дроны, управляемые силой мысли

Разработчики компании «Нейроботикс» смогли связать дрон с нейроинтерфейсом. Как сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Национальной технологической инициативы (НТИ), новшество позволяет пилотам управлять квадрокоптером с помощью силы мысли.

Эксперты связали дрон «Пионер Мини» компании «Геоскан» с интерфейсом NeuroPlay. Разработка будет полезна при проведении турниров беспилотников, а также для реабилитации в инклюзивных соревнованиях.

«Для самих пилотов польза в улучшении навыков по концентрации внимания и последующего быстрого восстановления», — добавили в НТИ.

Как отметил генеральный директор «Нейроботикс», эксперт рабочей группы НТИ «Нейронет» Владимир Конышев, нейроуправление дронами является основной для проектов по STEM-образованию, поскольку требует знаний в нескольких областях. Кроме того, оно стало перспективным направлением в фиджитал-спорте — в будущем «Нейроботикс» планирует проводить соревнования совместно с «Геоскан». Конышев выразил надежду, что они выйдут на международный уровень.