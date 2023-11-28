В Госдуме предложили новые меры борьбы с фейками в Сети

В Госдуме идет работа над законопроектом, в соответствии с которым цифровые платформы по аналогии с соцсетями будут модерировать свое содержание, оперативно удаляя деструктивный контент, рассказал в беседе с «Парламентской газетой» член комитета ГД по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Немкин. Он пояснил, что в условиях информационной войны, развязанной Западом против России, фейки в Сети стали одним из основных способов дестабилизации ситуации в стране.