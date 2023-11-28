Рассеянный склероз приостановили с помощью стволовых клеток

Международная команда исследователей протестировала новый метод лечения прогрессирующего рассеянного склероза. Пациентам сделали инъекции стволовых клеток определенного типа.

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В исследовании приняли участие представители Кембриджского университета, Миланского университета Бикокка и больницы Каса Соллиево делла Софференца (Италия). Известно, что рассеянным склерозом в мире страдают более двух миллионов человек. Две трети пациентов в течение 25-30 лет после постановки диагноза достигают вторичной прогрессирующей фазы заболевания, когда их состояние неуклонно ухудшается.

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При рассеянном склерозе собственная иммунная система организма атакует и повреждает миелин – защитную оболочку вокруг нервных волокон. Это нарушает передачу сигналов в головном и спинном мозге.

Ключевую роль в этом процессе играют иммунные клетки под названием макрофаги. Тип макрофагов, известный как микроглии, поражает центральную нервную систему больных рассеянным склерозом.

Авторы нового исследования ввели стволовые клетки непосредственно в мозг 15 пациентов со вторичным рассеянным склерозом. Стволовые клетки были получены из клеток мозговой ткани донора.

Команда наблюдала за участниками в течение 12 месяцев. За это время не было зарегистрировано серьезных осложнений со здоровьем и летальных исходов, подобные эффекты оказались временными либо обратимыми. Физическое и умственное состояние пациентов в течение года не ухудшилось.

Ученые заключили, что трансплантация стволовых клеток уменьшила воспаление в организме. Она также способствовала изменениям в метаболизме мозга, связанным с переработкой жирных кислот, сообщает Cell Stem Cell.

«Наши результаты показывают, что специальные стволовые клетки, введенные в мозг, были безопасны и хорошо переносились людьми со вторично прогрессирующим рассеянным склерозом. Они также предполагают, что такой подход к лечению может стабилизировать прогрессирование инвалидности», – отметили авторы.