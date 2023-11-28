Объяснено таинственное излучение от черной дыры в Млечном Пути

Ученые Национального автономного университета Мексики, изучая данные космического гамма-телескопа Fermi, объяснили происхождение таинственного излучения из окрестностей Стрельца А* — сверхмассивной черной дыры в центре галактики Млечный Путь. Результаты исследования опубликованы на сервере препринтов arXiv.

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В 2021 году астрономам удалось обнаружить гамма-излучение, исходящее от Стрельца А*. Однако оказалось, что оно не исходит от самой сверхмассивной черной дыры, а ее источником является некий близкий к ней объект. В новой работе ученые проанализировали данные, полученные телескопом Fermi за период с июня по декабрь 2022 года.

Оказалось, что импульс гамма-излучения происходит каждые 76,32 минуты. Этот период составляет ровно половину периода рентгеновских вспышек, исходящих от Стрельца А*, что указывает на их взаимосвязанность.