Microsoft отправила на покой Defender Application Guard для Office
Microsoft отправляет на пенсию Defender Application Guard для Office и API Windows Security Isolation. Теперь в качестве альтернативы корпорация рекомендует использовать правила уменьшения поверхности атаки Defender for Endpoint.
Application Guard для Office представляет собой защитную функциональность, работающую с приложениями Word, Excel и PowerPoint. Она поставляется в корпоративных версиях Windows 10 и Windows 11.
Основная задача Application Guard для Office — свести к минимум потенциальные киберугрозы, ограничивая работу файлов, загруженных из непроверенных источников.
Таким образом, подозрительные файлы открываются в песочнице, а их доступ к важным ресурсам на устройстве пользователя исключён.
«Microsoft Defender Application Guard для Office отправляется на покой и больше не будет получать обновления. То же самое касается API Windows.Security.Isolation», — заявили в Microsoft.
«Мы рекомендуем переключиться на правила уменьшения поверхности атаки Microsoft Defender for Endpoint, а также на Protected View и Windows Defender Application Control».
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