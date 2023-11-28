В Китае презентовали собственный процессор нового поколения Loongson 3A6000

Китай представил компьютерный процессор собственного производства нового поколения Loongson 3A6000. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Центральное телевидение Китая.

В Китае презентовали собственный процессор нового поколения
© Unsplash

Телеканал подчеркивает, что процессор использует систему команд и архитектуру, которая была разработана в Китае и не зависит от каких-либо иностранных лицензированных технологий.

В основе чипа лежат проприетарные ядра Dragon. Согласно официальным характеристикам, чип оснащен четырьмя ядрами с поддержкой восьми виртуальных потов и работает на частоте 2,5 ГГц. В основе лежит 4-е поколение архитектуры Dragon — она объединяет ядра LA664 с поддержкой 128-битных расширенных инструкций векторной обработки (LSX) и 256-битных инструкций расширенной векторной обработки (LASX) вместе с SMT2.

Эксперты назвали лучшие процессоры 2023 года

Loongson также представил некоторые данные о производительности чипа. 3A6000 тестировали в паре с оперативной памятью DDR4-3200 и твердотельным NVMe-накопителем объёмом 256 Гбайт в составе ПК под управлением операционной системы семейства Linux. В тесте SPEC CPU2006 v1.2 процессор показал результат в 43,1 INT Rate и 54,6 FP Rate. В Unixbench — 2284 в операциях с одним параллельным копированием и 7437,4 балла в операциях с восемью.

2
Главные новости
Больше новостей
Рамблер: главные новости