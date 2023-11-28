В Китае презентовали собственный процессор нового поколения Loongson 3A6000
Китай представил компьютерный процессор собственного производства нового поколения Loongson 3A6000. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Центральное телевидение Китая.
Телеканал подчеркивает, что процессор использует систему команд и архитектуру, которая была разработана в Китае и не зависит от каких-либо иностранных лицензированных технологий.
В основе чипа лежат проприетарные ядра Dragon. Согласно официальным характеристикам, чип оснащен четырьмя ядрами с поддержкой восьми виртуальных потов и работает на частоте 2,5 ГГц. В основе лежит 4-е поколение архитектуры Dragon — она объединяет ядра LA664 с поддержкой 128-битных расширенных инструкций векторной обработки (LSX) и 256-битных инструкций расширенной векторной обработки (LASX) вместе с SMT2.
Loongson также представил некоторые данные о производительности чипа. 3A6000 тестировали в паре с оперативной памятью DDR4-3200 и твердотельным NVMe-накопителем объёмом 256 Гбайт в составе ПК под управлением операционной системы семейства Linux. В тесте SPEC CPU2006 v1.2 процессор показал результат в 43,1 INT Rate и 54,6 FP Rate. В Unixbench — 2284 в операциях с одним параллельным копированием и 7437,4 балла в операциях с восемью.