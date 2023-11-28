В Китае презентовали собственный процессор нового поколения

Китай представил компьютерный процессор собственного производства нового поколения Loongson 3A6000. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Центральное телевидение Китая.

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Телеканал подчеркивает, что процессор использует систему команд и архитектуру, которая была разработана в Китае и не зависит от каких-либо иностранных лицензированных технологий.

В основе чипа лежат проприетарные ядра Dragon. Согласно официальным характеристикам, чип оснащен четырьмя ядрами с поддержкой восьми виртуальных потов и работает на частоте 2,5 ГГц. В основе лежит 4-е поколение архитектуры Dragon — она объединяет ядра LA664 с поддержкой 128-битных расширенных инструкций векторной обработки (LSX) и 256-битных инструкций расширенной векторной обработки (LASX) вместе с SMT2.