Ракета SpaceX стартовала на орбиту с новой партией интернет-спутников

Ракета-носитель Falcon 9 стартовала на орбиту с очередной партией из 23 мини-спутников для пополнения орбитальной группировки глобальной сети интернет-покрытия системы Starlink, сообщает "Интерфакс".

Ракету запустили с 40-го стартового комплекса на базе американских Космических войск на мысе Канаверал во Флориде. Это произошло накануне в 23:18 по местному времени (во вторник в 07:18 мск). Примерно через час спутники должны вывести на орбиту.