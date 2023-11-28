«Одноклассники» масштабно обновились

«Одноклассники» объявили о масшатабном обновлении — соцсеть расширяет настройки профиля пользователя и делает больший акцент на приватности действий на странице. Об этом сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

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Так, у аудитории появилась возможность закрыть контент в профиле от незнакомых людей. При этом до конца года планируется также включить опцию запрета на получение подарков от тех, кто не добавлен в друзья.

Каждую из настроек можно использовать отдельно или вместе в дополнение к существовавшим ранее. При максимальном уровне приватности посторонним доступна только базовая информация о профиле: имя и аватар. Обновление позволит избежать нежелательной активности на личной странице — реакций под публикациями и фотографиями, комментариев, — а также максимально уменьшить число тех, кто может просматривать контент в профиле.

Отключение возможности получать подарки от незнакомцев в свою очередь сократит частоту случаев навязчивого общения. В настоящее время настройка есть у части аудитории в рамках эксперимента, она станет доступной всем юзерам до конца года.