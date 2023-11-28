Эксперт объяснил, как исключить деградацию аккумулятора в смартфоне

Ведущий менеджер продукта RuStore Александр Руснак рассказал, как правильно заряжать смартфон, чтобы сохранить его аккумулятор. Об этом сообщает агентство РИА Новости.

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По словам эксперта, одна из самых распространенных ошибок — это неправильная зарядка устройства. Он советует избегать разряда батареи до нуля и восполнять аккумулятор, когда он будет разряжен до 10-20%. Также Руснак рекомендует не заряжать телефон до 100%, а до 80-90%.

Специалист отметил, что использование неоригинальных зарядных устройств может сократить срок службы аккумулятора или даже привести к короткому замыканию. Он подчеркнул, что необходимо использовать только сертифицированные и тщательно протестированные зарядки.

Вместе с тем, Руснак развеял мифы, связанные с зарядом смартфона. Он заявил, что выключение Bluetooth, Wi-Fi, GPS не сильно влияет на время «жизни» смартфона, если эти функции не используются активно или в фоновом режиме. Он добавил, что быстрые зарядные устройства не наносят вреда аккумулятору, так как на современных моделях установлены специальные контроллеры, которые управляют скоростью заряда аккумулятора в зависимости от его использования и времени суток.