Эксперт объяснил, как исключить деградацию аккумулятора в смартфоне

Ведущий менеджер продукта RuStore Александр Руснак рассказал, как правильно заряжать смартфон, чтобы сохранить его аккумулятор. Об этом сообщает агентство РИА Новости.
По словам эксперта, одна из самых распространенных ошибок — это неправильная зарядка устройства. Он советует избегать разряда батареи до нуля и восполнять аккумулятор, когда он будет разряжен до 10-20%. Также Руснак рекомендует не заряжать телефон до 100%, а до 80-90%.
Специалист отметил, что использование неоригинальных зарядных устройств может сократить срок службы аккумулятора или даже привести к короткому замыканию. Он подчеркнул, что необходимо использовать только сертифицированные и тщательно протестированные зарядки.
Вместе с тем, Руснак развеял мифы, связанные с зарядом смартфона. Он заявил, что выключение Bluetooth, Wi-Fi, GPS не сильно влияет на время «жизни» смартфона, если эти функции не используются активно или в фоновом режиме. Он добавил, что быстрые зарядные устройства не наносят вреда аккумулятору, так как на современных моделях установлены специальные контроллеры, которые управляют скоростью заряда аккумулятора в зависимости от его использования и времени суток.
«Если батарея на телефоне начала разряжаться слишком сильно, необходимо проверить, не используется ли какое-то приложение в фоновом режиме. Также можно снизить яркость экрана или выбрать специальный режим в настройках дисплея», — заключил эксперт.