Huawei запустила предзаказы на свой первый роутер с поддержкой Wi-Fi 7

Huawei вступила в новое поколение беспроводной связи, запустив предзаказ на свой первый роутер, поддерживающий стандарт Wi-Fi 7.

© Ferra.ru

Новинка, получившая название Huawei BE3 Pro, обещает перевернуть представления о скорости и стабильности беспроводного интернета.

Huawei BE3 Pro оснащен четырехъядерной технологией Wi-Fi 7, благодаря которой достигается поразительная скорость соединения до 3600 Мбит/с.

Роутер предлагается в двух версиях: базовая модель с портом 1000M предлагается по цене 399 юаней (около 5000 рублей), а более продвинутая версия с портом 2500M обойдется в 499 юаней (около 6200 рублей).