Huawei выпустит свой аналог AR-шлема Apple Vision Pro

Huawei объявила об амбициях в сегменте смешанной реальности, анонсировав разработку устройства, которое может составить конкуренцию Apple Vision Pro.

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Согласно последним данным, AR-шлем Huawei будет оснащен флагманским процессором, что намекает на высокую производительность и инновационные возможности.

Не уточняя точных характеристик, источники предполагают, что Huawei может отказаться от использования процессора Kirin 9000S в пользу более мощного решения.

Ожидается, что устройство получит легкий корпус, внешние батареи и уникальную систему охлаждения с вентилятором – особенность, отсутствующая у Apple Vision Pro.

Кроме того, появились сообщения о том, что Honor, бывший суббренд Huawei, также работает над созданием своего AR-шлема. Однако подробности о дизайне и технических характеристиках этого устройства пока остаются неизвестными.