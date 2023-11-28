Ученые обнаружили на полюсе Меркурия неизвестные объекты

Некоторые астрономы полагают, что полюс планеты скрывает подземные соляные ледники.

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Как передает портал The Planetary Science Journal, специалисты обнаружили на полюсе Меркурия странные объекты, которые могут свидетельствовать о наличии на планете подземных соляных ледников, сформировавшихся свыше миллиарда лет назад.

Такие выводы ученые сделали, проанализировав данные, полученные после поздних столкновений Меркурия с астероидами. Предположительно, в полярной части планеты появились мелководные моря, которые затем сформировались в ледники.

Вместе с тем отмечается, что данная информация к настоящему моменту пока представлена в виде гипотезы. Таким образом ученому миру еще предстоит опровергнуть или подтвердить эти предположения.