Ученые обнаружили на полюсе Меркурия неизвестные объекты
Некоторые астрономы полагают, что полюс планеты скрывает подземные соляные ледники.
Как передает портал The Planetary Science Journal, специалисты обнаружили на полюсе Меркурия странные объекты, которые могут свидетельствовать о наличии на планете подземных соляных ледников, сформировавшихся свыше миллиарда лет назад.
Такие выводы ученые сделали, проанализировав данные, полученные после поздних столкновений Меркурия с астероидами. Предположительно, в полярной части планеты появились мелководные моря, которые затем сформировались в ледники.
Вместе с тем отмечается, что данная информация к настоящему моменту пока представлена в виде гипотезы. Таким образом ученому миру еще предстоит опровергнуть или подтвердить эти предположения.
На портале предварительных публикаций arXiv ранее разместили отчеты об исследовании, согласно которому в туманности Омара ученые зафиксировали новые протопланетные диски.