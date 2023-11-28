Компьютеры Apple атаковали через поддельные обновления

Хакеры атаковали пользователей компьютеров Apple, прислав им поддельное обновление браузера. Об этом сообщает издание BleepingComputer.

Компьютеры Apple атаковали через поддельные обновления
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По словам специалистов, новый вирус распространяется через фейковые уведомления, которые предлагают обновить браузер Google Chrome или Apple Safari. Вирусные программы можно обнаружить на взломанных сайтах. Внутри поддельного файла с обновлениями авторы обнаружили вредоносное ПО — RedLine, Amadey или Lumma.

В материале говорится, что атака на пользователей осуществляется через программу Atomic Stealer. Это относительно новый инструмент хакерской атаки, который распространяют через группы в Telegram — копия стоит 1000 долларов, или около 90 тысяч рублей. По словам экспертов Malwarebytes, после активации программа может похитить пароли, файлы cookie и данные кредитных карт, хранящиеся в браузерах. Также Atomic Stealer способна получить доступ к локальным файлам, хранящимся на компьютере.

Авторы BleepingComputer отметили, что владельцам компьютеров Mac стоит быть осторожными и не соглашаться на подозрительные предложения обновить ПО.

В конце октября специалисты Google обнаружили, что известные хакеры стали использовать программу WinRAR для совершения кибератак. При ее распаковке на компьютер пользователя устанавливался вирус, который похищает информацию — в том числе, пароли.

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