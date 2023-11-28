Так может выглядеть iPhone 16: с вертикальной камерой и сенсором глубины LiDAR

Дизайнер под ником upintheozone представил концепт iPhone 16, который обещает перевернуть представления о дизайне и функциональности смартфонов.

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Изображение устройства демонстрирует уникальную компоновку камер и интеграцию сенсора LiDAR, что должно открыть новые горизонты в области дополненной реальности.

iPhone 16, релиз которого ожидается лишь в сентябре 2024 года, может стать настоящим прорывом. В концепте представлены задние и передние виды устройства, демонстрирующие переосмысление дизайна камеры.

Wccftech

В отличие от диагонального расположения камер в iPhone 13, концепт предлагает вертикальное расположение, напоминающее iPhone 12. Это изменение не только придаёт устройству свежий внешний вид, но и обещает улучшения в качестве съёмки.

Особое внимание в концепте уделено интеграции сенсора LiDAR, который уже присутствует в Pro-моделях.