Так может выглядеть iPhone 16: с вертикальной камерой и сенсором глубины LiDAR
Дизайнер под ником upintheozone представил концепт iPhone 16, который обещает перевернуть представления о дизайне и функциональности смартфонов.
Изображение устройства демонстрирует уникальную компоновку камер и интеграцию сенсора LiDAR, что должно открыть новые горизонты в области дополненной реальности.
iPhone 16, релиз которого ожидается лишь в сентябре 2024 года, может стать настоящим прорывом. В концепте представлены задние и передние виды устройства, демонстрирующие переосмысление дизайна камеры.
В отличие от диагонального расположения камер в iPhone 13, концепт предлагает вертикальное расположение, напоминающее iPhone 12. Это изменение не только придаёт устройству свежий внешний вид, но и обещает улучшения в качестве съёмки.
Особое внимание в концепте уделено интеграции сенсора LiDAR, который уже присутствует в Pro-моделях.
Этот сенсор позволяет записывать пространственное видео, улавливая глубину объектов и людей в кадре. Внедрение LiDAR в стандартные модели iPhone 16 может значительно расширить возможности дополненной реальности для широкого круга пользователей.