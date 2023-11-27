Huawei рассказала о тестировании спутникового интернета

Huawei протестировала собственный спутниковый интернет со скоростью 600 Мбит/с
На конференции по аэрокосмическим информационным технологиям в городе Чунцин главный научный сотрудник лаборатории беспроводных технологий Huawei 6G представил результаты тестирования фирменного спутникового интернета. Он работает аналогично проекту Starlink от компании Илона Маска SpaceX, сообщает iXBT.
По заверениям Huawei, скорость загрузки данных в их системе достигла 660 Мбит/с. Для создания своей сети Huawei использовала спутники, находящиеся на низкой околоземной орбите, аналогично Starlink. Однако компания не уточнила, какие именно спутники были задействованы в тестировании. Возможно, это были китайские спутники такого типа, которые ранее были запущены в космос.
У Huawei уже есть свой флагманский смартфон Mate 60 Pro+, который поддерживает спутниковую связь. Существование устройства и тесты компании указывают на ее планы развертывании подобной сети. Тем не менее, Huawei пока не объявила точные сроки коммерческого запуска своего спутникового интернета.
Первой функцию спутниковой связи в смартфонах запустила компания Apple в 2022 году вместе с выпуском iPhone 14. «Экстренный вызов — SOS по спутниковой связи» позволяет владельцам iPhone 14 и 15 в США, Канаде и еще 14 регионах по всему миру отправлять сообщения в экстренные службы при отсутствии мобильной связи. Подключиться к спутниковому интернету на iPhone нельзя.