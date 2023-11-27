Huawei рассказала о тестировании спутникового интернета

На конференции по аэрокосмическим информационным технологиям в городе Чунцин главный научный сотрудник лаборатории беспроводных технологий Huawei 6G представил результаты тестирования фирменного спутникового интернета. Он работает аналогично проекту Starlink от компании Илона Маска SpaceX, сообщает iXBT.

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По заверениям Huawei, скорость загрузки данных в их системе достигла 660 Мбит/с. Для создания своей сети Huawei использовала спутники, находящиеся на низкой околоземной орбите, аналогично Starlink. Однако компания не уточнила, какие именно спутники были задействованы в тестировании. Возможно, это были китайские спутники такого типа, которые ранее были запущены в космос.

У Huawei уже есть свой флагманский смартфон Mate 60 Pro+, который поддерживает спутниковую связь. Существование устройства и тесты компании указывают на ее планы развертывании подобной сети. Тем не менее, Huawei пока не объявила точные сроки коммерческого запуска своего спутникового интернета.