Смартфоны Xiaomi Redmi K70 получат «совиное зрение»

Xiaomi анонсировала скорый выпуск своей новейшей серии Redmi K70, включающей в себя модель Pro с уникальной функцией «ночного совиного зрения».

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Сердцем новинки станет сенсор «Охотник за светом 800», который, совместно с передовыми алгоритмами искусственного интеллекта, позволит достигнуть высокой детализации и четкости даже в условиях минимального освещения.

Технология, впервые представленная в Xiaomi 11 Pro/Ultra, демонстрирует значительное снижение шума и улучшение качества изображений в темноте.

Кроме того, Redmi K70 Pro порадует пользователей усовершенствованной функцией «быстрой съемки», позволяющей мгновенно фиксировать динамичные моменты.