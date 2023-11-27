Разработан инновационный метод борьбы с болезнью Альцгеймера

Ученые из Берлинского университета имени Гумбольдта совместно с коллегами из Саратовского государственного университета разработали инновационный метод лечения болезни Альцгеймера. Результаты опубликованы в Springer Link.

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Болезнь Альцгеймера — это хроническое дегенеративное заболевание головного мозга, характеризующееся резким снижением интеллектуальных способностей. Его основной причиной считается накопление в коре головного мозга бета-амилоидных белков, которые, в свою очередь, могут появляться вследствие нарушений сна.

Ученые разработали инновационную технологию неинвазивной фотобиомодуляции сна, которая способствует выведению токсичных белков из организма. Она заключается в подаче стимулирующих сигналов световодами церебральным лимфососудам во время фазы медленного сна. Это период времени характеризуется активизацией лимфатической системы мозга, что способствует эффективному удалению метаболитов и вредных веществ. Фотобиомодуляция во сне оказывает более значительный терапевтический эффект, чем в состоянии бодрствования.