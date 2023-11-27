В РФ проведут эксперимент по маркировке радиоэлектроники

С 1 декабря 2023 года по 28 февраля 2025 года в России пройдет эксперимент по маркировке отдельных видов радиоэлектронной продукции. Соответствующее постановление появилось на официальном портале правовой информации.

Согласно тексту документа, эксперимент коснется светотехнической продукции и ее компонентов. Участие в нем будет добровольным, а коды маркировки будут предоставляться на безвозмездной основе производителями и другими участниками оборота продукции.

Предполагается, что если эксперимент окажется успешным, то в дальнейшем может быть введена обязательная маркировка светотехнической продукции и ее компонентов в РФ.