В РФ проведут эксперимент по маркировке радиоэлектроники
С 1 декабря 2023 года по 28 февраля 2025 года в России пройдет эксперимент по маркировке отдельных видов радиоэлектронной продукции. Соответствующее постановление появилось на официальном портале правовой информации.
Согласно тексту документа, эксперимент коснется светотехнической продукции и ее компонентов. Участие в нем будет добровольным, а коды маркировки будут предоставляться на безвозмездной основе производителями и другими участниками оборота продукции.
Предполагается, что если эксперимент окажется успешным, то в дальнейшем может быть введена обязательная маркировка светотехнической продукции и ее компонентов в РФ.
Ранее сообщалось, что с 1 декабря 2023 года по 31 августа 2024 года в России могут провести эксперимент по маркировке консервов и бакалейной продукции.