В NASA подсчитали стоимость вывода из эксплуатации МКС

Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США (NASA) подсчитало стоимость вывода из эксплуатации Международной космической станции (МКС). Об этом сообщает Scientific American.

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Согласно полученным данным, вывод МКС из эксплуатации обойдётся NASA почти в один миллиард долларов. Отмечается, что для реализации такого проекта потребуется специальный корабль, который сможет безопасно «сбросить» космическую станцию в атмосферу Земли. В NASA полагают, что после этого МКС почти целиком сгорит в земной атмосфере, а оставшиеся обломки упадут в Тихий океан.

При этом источник полагает, что окончательная цена вышла несколько завышенной из-за нежелания NASA использовать российскую технику. Кроме того, ранее в управлении заявляли, что пока в выводе МКС из эксплуатации нет срочной необходимости.

«МКС является ключевым символом международного и гражданского сотрудничества. <...> Я думаю, многие назвали бы его крупнейшим проектом, когда-либо предпринимавшимся в истории человечества», — прокомментировала эту информацию политолог из Северо-Восточного университета США Майа Кросс.