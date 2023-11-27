Пользователи пожаловались на удаление файлов из облака Google

Пользователи «Google Диск» лишились сохраненных за последние полгода файлов
Некоторые пользователи облачного хранилища «Google Диск» лишились сохраненных за последние полгода файлов. Об этом сообщает Neowin со ссылкой на форуме поддержки Google.
По словам пользователей облачного сервиса Google, удаленные файлы были созданы или изменены после мая 2023 года. Также «откатилась» и структура папок в хранилище. В некоторых случаях удаляются все файлы, сохраненные после августа.
Google подтвердила проблему и ведет расследование. Компания рекомендует пострадавшим пользователям не вносить никаких изменений в свой «Google Диск», пока не будет найдено решение. Согласно лишь одной странице в поддержке Google, с подобным недугом столкнулись уже как минимум 140 человек.
Причины и масштабы проблемы пока неизвестны. Один из пользователей, который обратился в службу поддержки Google, сообщил, что не давал доступ к своим файлам или аккаунту никому другому. Он попробовал выполнить несколько шагов для восстановления файлов, но безуспешно. Сможет ли компания вернуть утерянные документы, неизвестно.