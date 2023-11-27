Пользователи пожаловались на удаление файлов из облака Google

Некоторые пользователи облачного хранилища «Google Диск» лишились сохраненных за последние полгода файлов. Об этом сообщает Neowin со ссылкой на форуме поддержки Google.

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По словам пользователей облачного сервиса Google, удаленные файлы были созданы или изменены после мая 2023 года. Также «откатилась» и структура папок в хранилище. В некоторых случаях удаляются все файлы, сохраненные после августа.

Google подтвердила проблему и ведет расследование. Компания рекомендует пострадавшим пользователям не вносить никаких изменений в свой «Google Диск», пока не будет найдено решение. Согласно лишь одной странице в поддержке Google, с подобным недугом столкнулись уже как минимум 140 человек.